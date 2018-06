Addio a "Detto Fatto". E Caterina Balivo scoppia in lacrime

A fare gli onori di casa ci ha pensato Giovanni Ciacci con un mazzo di fiori in mano. Caterina Balivo è scoppiata in lacrime. È l’ultima puntata di “Detto fatto”, il programma pomeridiano di Rai 2 dove Ciacci si occupa di moda con la sua tagliente ironia. Caterina Balivo non sarà più alla conduzione della prossima edizione ed ha salutato il pubblico senza trattenere l’emozione. Dopo una lunga parentesi milanese tornerà a Roma per condurre un nuovo programma su Rai 1 (dove mancava da 8 anni).

Ancora non si conoscono i dettagli dell’accordo, blindato fino alla data di presentazione dei palinsesti. Intanto, a prendere il posto della Balivo ci ha pensato Bianca Guaccero, pugliese d’origine. Nella prossima edizione ci sarà anche Giovanni Ciacci, che sembra abbia detto "no" al Grande Fratello Vip dopo le ultime fatiche a "Ballando con le stelle". Intanto, per ritrovare le energie, "Gio Gio" (questo il suo nome d’arte) dopo la registrazione dell’ultima puntata di “Detto Fatto”, pare che sia scappato in Versilia con l’ex fidanzato di Stefano Gabbana, Damiano Allotta (24enne palermitano). È la nuova coppia dell'estate?