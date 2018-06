Tanti auguri Raffaella Carrà, la regina della tv compie 75 anni

"Tanti auguri! "Non c’è frase migliore per salutare la grande Raffaella Carrà, che compie oggi 75 anni. Uno dei ritornelli delle sue canzoni è perfetto. La sua è stata una vita sempre vissuta in prima line da showgirl, cantante, ballerina, attrice o conduttrice televisiva. Perché la Carrà (che di cognome fa Pelloni) incarna, da sempre, il senso vero e proprio del successo. Amatissima da pubblico, ha fatto ballare mezza Italia con la sua travolgente bravura, ma è stata in grado anche di farci emozionare con le sue “Carrambate” a metà degli anni Novanta. Anche quella sua trasmissione è stata un altro dei suoi successi. La Carrà è stata tra le prime a credere nella forza dei “people show” del sabato sera, che oggi vanno molto di moda. La mitica "Raffaella nazionale" è un vero gigante nel panorama televisivo italiano. Ad ogni apparizione, da sempre, fa un bagno di share. In questo video abbiamo raccolto alcuni dei suoi successi.