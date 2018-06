Cicciolina: "Ho avuto paura di essere ammazzata"

"Ho lavorato come spia per i servizi segreti ungheresi, poi ho smesso perché era molto pericoloso, mi seguivano e ho avuto paura che mi ammazzassero". A raccontarlo è Ilona Staller, in arte Cicciolina, intervistata da Peter Gomez per "La Confessione", sul Nove. L'ex pornostar ha raccontato anche come avvenne il suo reclutamento, quando a 20 anni lavorava come cameriera all'Hotel Intercontinental, a Budapest.