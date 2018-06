Riscuote grande favore e ampio consenso tra i cittadini romani l’iniziativa de Il Tempo di chiedere l’aiuto del ministro Salvini in merito alla sempre più numerosa presenza dei rom nella Capitale. La richiesta, lanciata dai comitati di quartiere attraverso il nostro giornale a Matteo Salvini e subito raccolta dal ministro che ha detto di voler indire un censimento dei rom in Italia, ha fatto breccia anche nel cuore di Roma. Ad auspicarsi un’immediata regolarizzazione della loro presenza, infatti, non sono solo quelli che vicino ai campi rom ci abitano e sono la principale vittima di inquinamento e assenza di sicurezza, ma anche coloro che tutti i giorni li incontrano in giro per la città e sui mezzi pubblici, a chiedere l’elemosina o peggio a mettere in atto pratiche illegali. «Salvini ha fatto benissimo a dire quello che ha detto - spiega un passante - perché è da tanto tempo già che bisogna dare una regolata alla situazione dei rom»...

