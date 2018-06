È uscito in questi giorni «Non è un caso se…», il nuovo disco firmato Dear Jack che ci sono venuti a trovare nella redazione de Il Tempo. Anticipato in radio dal singolo «Non è un caso se l’amore è complicato», quest’album segna il ritorno della band esplosa ad Amici nel 2013, per la prima volta nella formazione a quattro, dopo due anni di prove, molti live e tanto lavoro in studio. «Uscire con questo nuovo disco era un po’ una nostra esigenza - ci hanno detto - con il tempo, dopo un anno e mezzo di lavoro in studio, avevamo voglia di tornare con qualcosa di originale. In realtà all’inizio pensavamo di uscire con un singolo, poi invece abbiamo registrato due pezzi con Federico Zampaglione e abbiamo pensato che potevano essere inseriti in un vero e proprio nuovo album».