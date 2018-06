Edoardo Vianello compie 80 anni e festeggia una carriera da record

Ottant'anni e non sentirli. Il maestro Vianello ripercorre la sua lunga carriera in occasione del compleanno, che festeggerà con un brano inedito (intitolato "Piano piano") in Campidoglio domenica sera. Intanto, abbiamo incontrato Vianello che ci rivelato: "Il mio è stato un esordio comodo"...