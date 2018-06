Ultimo? Per modo di dire. Ultimo solo come nome d’arte. Infatti, Niccolò Moriconi (vincitore nella categorie “Nuove proposte” al Festival di Sanremo) continua a spopolare in Rete con la sua musica ed occupa i primi posti. Pensate che “Il ballo delle incertezze”, brano che lo ha fatto piazzare in vetta a Sanremo, ha superato su YouTube 20 milioni di visualizzazioni. Mica poco!

Sta andando bene anche “Poesia senza veli”, brano estratto dal disco “Peter Pan”. Per il cantante romano, che ha solo 21 anni ed è cresciuto nel quartiere San Basilio, si tratta di un bel momento professionale. Abbiamo incontrato Andrea Manusso, produttore di “Ultimo” insieme a Matteo Nesi e Matteo Costanzo.