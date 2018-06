Roma "by night": traffico in tilt come se fosse mezzogiorno. Decine di pullman parcheggiati in Villa Borghese. Turisti di ogni età in giro a piazza del Popolo. C'è il "Wind Summer Festival", l'evento musicale tanto atteso che ha mandato in pensione il vecchio Festivalbar. Come ogni anno migliaia di persone si danno appuntamento nella Capitale per seguire il concertone che sarà trasmesso su Canale5 a luglio. Sul grande palco si alternano 60 artisti. Oggi l’ultima serata. Tra i cantanti in scaletta anche Noemi, Ermal Meta ed Emma Marrone. Guarda le nostre immagini nel servizio.