Per Fedez e Chiara Ferragni "tutto fa like"

Tutto fa Instagram. Tutto fa like. Anche un video, pubblicato sulle “Stories Tv” del famoso social, che racchiude l’attesa e la nascita del piccolo Leo: l’ultimo arrivato in casa Fedez - Ferragni. La super coppia, seguita sui social da milioni di utenti, ha deciso di condividere con gli utenti della Rete tutti i momenti legati alla nascita di Leone, avvenuta a Los Angeles. Fedez e Ferragni, ovviamente, hanno usato Instagram dove hanno ricevuto una valanga di like e commenti. Sempre su Instagram, i “Ferragnez” hanno mostrato con un video la loro casa in una specie di tour che a tutti ricorda quelli di Sandra e Raimondo ai tempi di “Casa Vianello”. Tra le curiosità: il bagno privato per il piccolo Leone. «È qui che gli facciamo il bagnetto», ha spiegato la influencer ai suoi follower.

Vi starete chiedendo come sia la casa della super coppia? Se vi siete persi il video nelle "Storie" della Ferragni vi diamo qualche dettaglio. Le T-Shirt e i bomber di Fedez sono tutti custoditi gelosamente negli armadi. Poi ci sono le borse, tantissime, di Chiara insieme a decine e decine di altri capi d’abbigliamento. Ovviamente non mancano le scarpe. «Ho più vestiti io di te», ha fatto notare la Ferragni a Fedez nel video. E non ha tutti i torti: sono davvero molti i vestiti della famosa influencer. Fedez, invece, sembra davvero geloso dei suoi premi: dai Tapiri di “Striscia la notizia” a tutti gli altri vinti nella sua carriera. Lo sapevate che Fedez è da sempre appassionato di “Diabolik”? Lo abbiamo scoperto nelle Storie su Instagram durante il tour nella sua casa: lì non mancano diversi numeri da collezione. Il primo settembre, a Noto, i Ferragnez diventeranno marito e moglie. E sarà il matrimonio più social di sempre. I loro fan (milioni) stanno scaldando le dita per fare gli auguri da ogni parte del Pianeta. Ovviamente a colpi di like.