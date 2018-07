Come un moralizzatore in tangenziale. Beppe Grillo ha pubblicato su Facebook un video in cui, munito di microfono, "moralizza" il traffico della Capitale, come noto caotico e indisciplinato. Prima esorta un videomaker improvvisato che lo segue in motorino a "farsi una vita", poi decanta la perfezione del manto stradale della città amministrata dalla "sua" Virginia Raggi: "Non vedo buche". In fondo è pur sempre un comico.