Aida Nizar ci riprova. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello fa il bagno nella fontana di piazza Navona a Roma. Sembra che non sia servita a nulla la multa che la Polizia Municipale le aveva elevato qualche mese fa quando si era tuffata nella fontana di Trevi (la contravvenzione fu di 450 euro).

«Adoro la mia vita», questo lo slogan che accompagna la Nizar in ogni uscita sui social e in tv. Spesso esagera e anche stavolta per un “bagno di popolarità” ha deciso infrangere le regole. Tema che il pubblico del Grande Fratello l’abbia già dimenticata? Barbara d’Urso, al momento, ha spento i motori delle sue trasmissioni dove la Nizar è spesso ospite. Così la spagnola sta cercando in tutti i modi di farsi notare agli occhi dei follower in questo modo. Sbagliando.