A differenza di Messi e Cristiano Ronaldo è ancora in corsa per lavittoria finale nel mondiale di calcio di Russia 2018. Ma Neymar Jr, il funambolico numero 10 del Brasile è finito nel mirino della rete. Non per i gol che hanno spinto la seleçao ai quarti di finale della Coppa del mondo, ma per la reazione, per molti esagerata, avuto dopo il pestone ricevuto da Layún durante la gara con il Messico.

E così Neymar, spesso bersagliato per la tendenza a enfatizzare gli esiti dei contatti di giochi, se non a simulare, è il protagonista in queste ore di spassosi video, gif e fotomontaggi sui social network. Un'ondata virale in cui O Ney rotola, rotola, rotola...