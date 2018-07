Andrea Roncato, dalla carriera fenomenale alla vita con Nicole

Decine e decine di film. Un successo strepitoso, che ha spazzato via quel sogno nel cassetto: dirigere un film. Andrea Roncato, per anni in coppia con l’inseparabile ed inossidabile amico Gigi Sammarchi, ce lo ha rivelato in un’intervista esclusiva realizzata insieme a sua moglie Nicole Moscariello (sposata lo scorso anno dopo 7 anni di convivenza in diretta tv da Barbara d’Urso).