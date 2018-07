Flavio Insinna raccoglie L'Eredità di Frizzi e si commuove

Emozionato. Quasi col magone prima di parlare. Flavio Insinna, negli studi Rai di via Nomentana (che da ieri sono intitolati al grande Fabrizio Frizzi) ci parla del suo ritorno in tv al timone de "L'Eredità": programma storico di Rai 1 condotto da Frizzi fino a due giorni prima della sua prematura scomparsa. «C’è da fare tutto con grande misura. Sono andato dietro le quinte, in regia, per seguire il lavoro di Carlo Conti. Se Fabrizio ridesse da quella nuvola lassù, sarei l’uomo più felice al mondo» racconta. Amatissimo dal pubblico e da tutta la Rai, Fabrizio è stato ricordato anche in occasione della presentazione romana dei palinsesti della prossima stagione televisiva.