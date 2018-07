Riappare Gianluca Vacchi ed è subito boom di click

Dove eravamo rimasti? Riavvolgiamo il nastro. Da qualche settimana non vedevamo più su Instagram Gianluca Vacchi, l’imprenditore ormai famoso per i balletti virali. Eccolo tornare a suon di musica a bordo piscina nella sua nuova casa megagalattica con panorama mozzafiato a Ibiza. Il video in poco tempo ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni ed è stato realizzato alle Baleari, dove si è trasferito ufficialmente da alcune settimane dopo aver messo il cartello “Affittasi” alla sua casa in Sardegna. Si tratta di una villa unica, con vista panoramica sulla Costa Smeralda e ogni tipo di lusso al suo interno. Quindi si fa per dire che abbia messo un annuncio come tanti altri perché la cifra richiesta richiesta, che si aggira intorno ai 270 mila euro mensili, è ben lontana dalla possibilità di chi cerca una casa in affitto in Rete per l’estate.

Da imprenditore a dj fino ad arrivare a influencer e personaggio pubblico: Gianluca Vacchi è tutto questo, ma anche altro. Sulla cresta dell’onda di una popolarità senza precedenti, gestita con eccessi tra lusso e balletti sui social.

L’estate 2018 lo vede impegnato in un tour mondiale dietro la consolle delle più importanti discoteche e stando alle prime apparizioni è già sold out. Con lui, a quanto pare, si vede spesso la nuova fiamma: Sharon Fonseca, una modella venezuelana super sexy che ha rapito il suo cuore dopo aver detto addio a Giorgia Gabriele e poi alla ventitreenne Ariadna Gutierre. Anche Sharon, presto, diventerà un fenomeno in Rete?