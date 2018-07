Nella splendida cornice della Rinascente di via del Tritone, la Lazio ha presentato le nuove maglie per la stagione 2018/19. Un evento che ha visto protagonisti anche i tifosi biancocelesti, con un incontro per foto e autografi con alcuni calciatori della rosa. Poi sulla terrazza è stata svelata la maglia per l'Europa League, tutta bianca con una banda celeste sul petto. In mattinata era stata presentata la divisa casalinga con l'aquila stilizzata sul petto.

“Obiettivo Champions? Abbiamo giocatori nuovi, la squadra è forte ma è presto per parlarne. La scorsa stagione è stata molto bella, abbiamo mancato la Champions per poco, ci è mancato solo un gol: è stato un peccato, ma ora guardiamo avanti e speriamo di fare altrettanto bene quest’anno”. Queste le parole del centrocampista della Lazio Lucas Leiva a margine dell’evento. “C’è tanta gente stasera, siamo felici di ricominciare - ha sottolineato il brasiliano - Mister Inzaghi ha tanta voglia, noi vogliamo allenarci bene nelle due settimane ad Auronzo: dobbiamo fare una bella preparazione perché sarà una stagione lunga e dovremo stare bene fisicamente, bisogna trovare la forma migliore per agosto. Se ho salutato Felipe Anderson? Sono stato con lui in vacanza una settimana, ora spero di farlo quando chiuderà il trasferimento (al West Ham, ndc)”.

Poi sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “Bello, per la Serie A è bellissimo. È un gran giocatore, il migliore del mondo. Tutte le squadre che giocheranno contro la Juventus saranno cariche, così come i tifosi”, ha concluso.