Carlo Conti: "Il mio sogno? Far divertire gli italiani"

"Voglio far divertire gli italiani. Non ho altri sogni". Carlo Conti, uno dei conduttori più importanti della televisione italiana (da sempre in Rai anche se corteggiatissimo da Mediaset), si prepara ad un breve periodo di vacanza in Toscana con la moglie Francesca e il piccolo Matteo (il figlio che la coppia ha avuto cinque anni fa subito dopo il matrimonio). Da settembre Conti tornerà su Rai1 con uno dei suoi gioiellini: "Tale e quale show", il programma di imitazione tutto dedicato agli artisti.