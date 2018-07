Di Maio e la legittima difesa, il ministro la spara grossa

"La legittima difesa è un reato che noi vogliamo potenziare" dichiara il ministro del Lavoro Luigi Di Maio collezionando così l'ultima gaffe in diretta da Mentana. La legittima difesa non è un reato bensì un istituto giuridico che giustifica la propria difesa ai sensi dell'art. 52 del codice penale. E dopo l'ultima figuraccia in tv del vicepremier i social si scatenano