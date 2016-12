Morto il killer di Berlino Amri fermato e ucciso a Milano

Anis Amri, il presunto killer di Berlino, è stato ucciso questa mattina a Sesto San Giovanni, nel Milanese durante un conflitto a fuoco con la polizia. Il 24enne tunisino, accusato di aver provocato la strage di lunedì scorso in un mercatino di Natale della capitale tedesca, è stato fermato per un normale controllo stradale intorno alle 3 di notte. Subito ha estratto una pistola, la stessa che aveva usato lunedì in Germania, e ha sparato agli agenti della volante. Uno è rimasto ferito, in maniera non grave a una spalla. Il collega ha risposto al fuoco e lo ha ucciso. Anis Amri, che era arrivato in treno dalla Francia, è stato identificato attraverso le impronte e un'analisi del volto (video LaPresse)