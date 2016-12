L'ultimo messaggio di Natale, Obama e Michelle in un video su Facebook

"Buon Natale a tutti! Festeggiare per otto anni le feste alla Casa Bianca è stato un vero privilegio. Abbiamo ospitato oltre mezzo milione di persone e i nostri pasticceri hanno sfornato 200 mila biscotti natalizi" dice l'ormai ex presidente Usa, Barack Obama che insieme con la moglie Michelle appare in un video postato sul profilo Facebook della Casa Bianca. E il filmato d'auguri, gli ultimi da presidente e da first lady, fanno il giro del mondo