Fedez e Chiara Ferragni, il video di Natale fa il giro dei social

"Xmas party hard" per il rapper e la fashion blogger che hanno trascorso il Natale insieme a Los Angeles. Ecco Fedez e Chiara Ferragni, la coppia dell'anno, immortalati in un video intimo mentre dormono insieme sul divano, teneramente abbracciati. La clip in realtà è frutto di uno scherzo di alcuni amici. È stato lo stesso rapper a diffondere il video online aggiungendo il commento scherzoso "Xmas party hard". In un tweet poi Fedez ha taggato anche Dj Snake, un disc jockey e produttore discografico francese. Il filmato ha immediatamente fatto il giro dei social e solo su Instagram ha ottenuto circa 400mila "like" in poche ore.