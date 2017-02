Spalletti e lo stadio della Roma, il Mister irrompe in diretta: "Famo 'sto stadio"

Irrompe in diretta e lancia un appello in romanesco: "Famo 'sto stadio". Luciano Spalletti coglie di sorpresa il giornalista di Sky Sport. "Ce l'ho io l'argomento di oggi" afferma mentre gli ruba il microfono per parlare della trattativa fra il club e Comune sul nuovo impianto. "A Roma va fatto lo stadio! Famo 'sto stadio!" scandisce il mister giallorosso che aggiunge: "E non solo a Roma, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia". Il giornalista ride, riprende il microfono e commenta: "Una volta si diceva il bello della diretta..."