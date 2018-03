Abbiamo contato le buche a Roma: ad Arco di Travertino si rischia la vita

"Tutte le buche portano a Roma", la video-inchiesta che documenta le condizioni in cui versano le strade della Capitale. Ecco l'ennesima stazione della via crucis che automobilisti, centauri e pedoni devono affrontare quotidianamente. In questo video l'asfalto devastato di via dell'Arco di Travertino, tra Tuscolana e Appia.