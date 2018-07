Grande festa per Mr. Sanremo. Adriano Aragozzini compie 80 anni e festeggia con un party esclusivo al Campidoglio. "Sarà una serata indimenticabile", annuncia mentre a sorpresa viene issato da un elevatore sulla splendida Terrazza Caffarelli. A festeggiare il grande impresario, produttore e uomo di spettacolo una vera e propria parata di stelle: tra gli ospiti - uomini in smoking, donne in lungo - Gina Lollobrigida, Renzo Arbore, Mara Venier, Roberto D’Agostino, Marisa Laurito, Rossella Sensi, Vittorio Sgarbi, Maurizio Gasparri, Barbara D’Urso, Pippo Baudo e tanti altri ancora.