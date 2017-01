Meloni in piazza: "Voto subito". Brunetta fischiato

Alcune migliaia di persone hanno assistito al comizio di Giorgia Meloni che ha concluso, in piazza San Silvestro, il corteo "Italia Sovrana" con la partecipazione anche di Matteo Salvini e Giovanni Toti.

Dal palco la leader di Fratelli d'Italia è tornata a chiedere con forza il ritorno immediato alle urne e ha lanciato un avviso agli alleati: "Se vogliamo stare insieme dobbiamo convergere su un programma sovranista basato sul recupero della sovranità monetaria e sulla difesa dei confini. Vengono prima gli italiani. L'unica strada per riallacciare le alleanze passa per le primarie".

Prima della Meloni gli stessi concetti erano stati espressi dal segretario della Lega Matteo Salvini, che ha usato toni più duri contro Forza Italia, spiegando che "non potremo mai allearci con chi in Europa difende gli interessi della Merkel e del Ppe”. Una bordata anche a Grillo ("nessun percorso comune con chi difende l’immigrazione") e ai magistrati per il rinvio a giudizio di Berlusconi nel Ruby Ter: "Ci sono cose più serie di cui occuparsi").

Nota stonata i fischi riservati dalla piazza a Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera: segno che la piazza di Fratelli d'Italia ha già scelto il divorzio dagli azzurri.