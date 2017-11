Per Natale un presepe in ogni Comune

Un presepe in ogni Comune italiano. E' l'iniziativa di Marcello Fiori, responsabile Enti Locali di Forza Italia. «Ho scritto agli amministratori comunali di FI - spiega Fiori - chiedendo loro di presentare una mozione nel loro ente di appartenenza che impegni il sindaco e la giunta a realizzare in un luogo istituzionale un presepe. Un gesto semplice ma di alto valore simbolico finalizzato a celebrare la nostra fede ed affermare le radici della nostra identità cristiana, coinvolgendo nella sua realizzazione tutti gli eletti in consiglio (fornendo le statuine e gli addobbi per non gravare sulle casse comunali)». «Se le persecuzioni hanno segnato profondamente la storia del cristianesimo fin dai suoi esordi, attualmente le violenze contro i cristiani, come Papa Francesco ha ribadito più volte, sono più numerose che in passato», sottolinea il responsabile Enti Locali del partito guidato dal presidente Silvio Berlusconi. Fiori osserva inoltre che «purtroppo il susseguirsi di terribili attentati dimostra che è in atto un vero e proprio attacco al cuore dell’Europa e ai valori, gli ideali e gli stili di vita dell’intera civiltà occidentale». «Negli ultimi decenni - continua - anche la popolazione italiana si è arricchita della presenza di cittadini provenienti da altri paesi, anche extraeuropei, che professano diversi credo e confessioni religiose. Ma ogni politica efficace di accoglienza necessariamente deve trovare efficace soluzione attraverso il riconoscimento e il rispetto delle proprie tradizioni e non può essere fondata in alcun modo sulla rinuncia ai propri valori e ai propri simboli». Secondo Fiori è «importante che ciascun componente del consiglio comunale, espressione della cittadinanza, si faccia testimone dell’identità culturale e religiosa delle nostre comunità, in particolare con l’approssimarsi delle festività natalizie».