Stadio della Roma, in volo sul degrado di Tor di Valle. Solo Amianto e rovine nell'area "vincolata"

In volo con il drone sull'area di Tor di Valle. Ecco le immagini dell'area su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Immagini inedite in cui si vede la pensilina "a sbalzo" dell'ippodromo, su cui la Soprintendenza ha posto il vincolo come bene da tutelare, rovinata e fortemente compromessa. Intorno all'ex galoppatoio una vera e propria discarica: solo degrado, rifiuti - si notano diversi pannelli di Eternit, ovvero amianto - e strutture fatiscenti.