Tassisti e ambulanti a Montecitorio. Tensione e proteste, caos in centro

Una piazza per due grande proteste: commercianti contro la Bolkestein e tassisti contro l'emendamento Lanzillotta in attesa dell'incontro con il ministro ai trasporti Graziano Delrio in programma fra poche ore.

Il centro di Roma ha vissuto momenti di tensione quando il corteo da Montecitorio si è spostato fuori dalla sede del Pd. Cori e urla contro i rappresentanti democratici e lancio di qualche monetina contro la porta del partito. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Al momento nessun ferito.