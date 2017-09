Cade un albero sulla Cassia a Roma e colpisce auto. Due feriti, traffico bloccato

Tragedia sfiorata a Roma sulla via Cassia. Un enorme albero è caduto all'altezza di via Vilfredo Pareto. Due le auto colpite, per fortuna, solo dai rami. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e autogru che hanno aiutato i due occupanti delle vetture, una Smart e una Ford, ad uscire dall'abitacolo. E' arrivata anche un'ambulanza che ha soccorso l'uomo e la donna alla guida delle automobili. Sarebbero feriti solo lievemente.