Artigiani per un giorno: a Roma gli antichi mestieri a misura di bambino

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Roma: “Artigiano per un Giorno”, l’iniziativa di Autostrade per l’Italia per far riscoprire a bambini e genitori l’importanza della manualità e il sapere dei mestieri della tradizione. Explora apre le porte ai piccoli artigiani da sabato 28 ottobre, riservando alle famiglie l’intero weekend del 28 e 29 ottobre e i successivi: 4-5 e 11-12 novembre. I bambini insieme ai genitori si trasformano per un giorno in falegnami, rilegatori e cestai. Dal martedì al venerdì, nelle settimane dal 7 al 17 novembre, spazio alle scuole.

Gli studenti attraverso i laboratori manuali apprendono divertendosi l’importanza e il valore della manualità. Guidati da sapienti artigiani, oltre 1500 bambini, dai 6 ai 12 anni, reinterpretano in chiave contemporanea, mestieri antichissimi, cimentandosi in laboratori per imparare ad utilizzare strumenti e materiali, scoprire i segreti ed osservare la gestualità e le tecniche della tradizione. Attraverso il gioco gli esperti possono così avvicinare i più piccoli ai mestieri e al sapere di un tempo. Ogni appuntamento è dedicato ad un singolo mestiere, con il seguente calendario:

- 28-29 ottobre: primo weekend dedicato al mestiere del “falegname”, con Leo Pallotta, per creare un giocattolo e avvicinarsi al mondo del legno con tutti i suoi strumenti, la sua manualità e la gestualità che lo contraddistingue;

- 4-5 novembre: secondo weekend dedicato al mestiere del “rilegatore”. Due giorni con Alberto Cecchetti e il suo staff della bottega storica romana La Legatoria, per conoscere le abilità di questo antico mestiere che porta a considerare “arte” i prodotti realizzati con cura e passione.

- 11-12 novembre: terzo appuntamento con i cestai Andreina e David Lisei, per avvicinarsi all’arte dell’intreccio e scoprire come l’abilità manuale, insieme a un’abilità visiva, si coordini a un uso sapiente di strumenti tradizionali. I laboratori si svolgeranno all’interno della visita al museo.