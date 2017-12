Si indaga a 360 gradi in merito all'attentato avvenuto all'alba davanti la caserma dei carabinieri a San Giovanni in via Britannia. Tra le ipotesi al vaglio la pista anarchica nonché quella dell'estrema destra. Per chi indaga l'obiettivo di chi ha lasciato la bomba è "l'istituzione" dei carabinieri.

A posizione la bomba sul marciapiedi davanti l'ingresso della stazione sarebbero state due persone con il volto travisato e incappucciate.

Un episodio analogo era già avvenuto fuori dalla stessa caserma quasi trent'anni fa. Le modalità ricorderebbero per alcuni aspetti la bomba esplosa alcuni mesi fa nel parcheggio dell'ufficio postale di via Marmorata.