Presa la baby gang terrore di Primavalle

Aggressioni, danneggiamenti, rapine, lesioni: la baby gang di Primavalle è stata fermata dalla polizia. Il gruppo di minori ha "colpito" dal 14 novembre al 6 dicembre, giorno in cui, le loro "attività" sono state interrotte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle. Oltre 20 episodi con protagonisti un gruppo di giovanissimi.

Furti, aggressioni, danneggiamenti, rapine, lesioni, violenze private, reati predatori in genere, hanno contraddistinto la quasi quotidianità dell'operato dei giovani. Fra di loro, è emerso in particolar modo il ruolo dei due leader, un romano di 15 anni e un 14enne nato a Santo Domingo. Posizione di rilievo nella comitiva, era ricoperta anche da altri due giovani: uno di 16 anni nato a Roma, e un altro 14enne romano. Molti degli episodi sono stati ripresi dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, analizzate dagli investigatori e nelle quali si riconoscono chiaramente gli autori. Quattro componenti della banda sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, in particolare nei confronti di due di essi, sono state richieste idonee misure cautelari. Gli investigatori stanno lavorando per individuare precise responsabilità anche a carico di altri minori che hanno avuto un ruolo, seppure marginale, in alcuni degli episodi.