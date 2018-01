Terminididentità, la street art conquista la stazione di Roma

Al via la prima edizione di Terminididentità, un contest unico nel suo genere. Istituita dagli ideatori di RomaID, il progetto che disegna la nuova identità visiva di Roma coinvolgendo i romani in prima persona, insieme a Mercato Centrale Roma, luogo d'eccellenza di aggregazione dove cultura e cibo si fondono per vocazione, e Rufa, il centro didattico internazionale in cui si contribuisce allo sviluppo e alla crescita di giovani talenti.

Stamattina la presentazione alla stampa dell’iniziativa al Mercato Centrale di via Giolitti all’Esquilino. Una giuria di esperti guidata da Solo, street artist romano di fama internazionale, selezionerà entro il prossimo 30 marzo le migliori 10 opere, che rimarranno in esposizione al Mercato Centrale Roma per una settimana e saranno votate online sul sito www.romaid.it e sui canali social ufficiali.

L'obiettivo è quello di rafforzare il legame con il territorio, valorizzando il quartiere Esquilino e la Stazione di Roma come realtà di aggregazione sociale, riaffermare Roma Termini come simbolo della città e scoprire, nel contempo, nuovi talenti dell’illustrazione sostenendoli nel loro percorso artistico. Un tragitto che proseguirà in altri contesti urbani della Capitale, dal centro alla periferia.