Ventidue pazienti parcheggiati su sedie e barelle in attesa del ricovero. E l'attesa spesso dura giorni. Tanti ne abbiamo contati al Pronto Soccorso dell'Umberto I, considerato dall'utenza uno dei migliori ospedali di Roma.

Pazienti costretti per giorni a soluzioni di fortuna prima di ottenere il tanto agognato letto in reparto. Un'odissea quotidiana che rappresenta una palese violazione al "diritto alle sei ore", ovvero a quanto stabilito dal punto sette della carta dei diritti al pronto soccorso che fissa a sei ore il limite in cui un paziente può essere parcheggiato prima di essere collocato nel reparto idoneo alla sua patologia. Diritto che esiste solo sulla carta. Servizio di Alessandro Migliaccio