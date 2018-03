Roma, quattro uomini di colore pestano un italiano per rubargli il cellulare. Giallo sul video

Giallo su un video che sta girando in queste ore sui social network e nel quale si vedono quattro uomini di colore aggredire un italiano per rubargli lo smartphone. A immortalare la scena una ragazza che filma il pestaggio con il suo cellulare dal balcone del suo palazzo, in via Statilia, e che alla nonna con lei dice di chiamare le forze dell'ordine. "Lo vogliono uccidere" urla, mentre l'anziana al telefono spiega cosa sta accadendo al numero unico per le emergenze. Il filmato, condiviso su una pagina francese "Democratie Nationale" è ora al vaglio delle forze dell'ordine.