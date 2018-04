Orrore al parco Tre Fontane dove è stato trovato il corpo di una donna carbonizzata, notata ancora in fiamme da un uomo che faceva jogging. È previsto per domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo Cristina Olivi di 49 anni che, stando a quanto emerso dalle prime attività di indagine, soffriva di depressione. Si indaga per omicidio anche se sono aperte tutte le strade.