"Cani e bambini, istruzioni per l'uso". Cani, conigli, gare di agility, lezioni teoriche e pratiche con prove libere, spazio gioco per bambini, minicorsi con attestato e tanti doni per i piccoli. Una grande festa, aperta a tutti domani a Ponte di Nona. Una giornata dedicata ai bambini, ai loro cuccioli e alle loro famiglie. Un evento gratuito che si svolgerà presso la Polisportiva Ponte di Nona in via Raoul Follereau, per tutto il giorno, dalle 9.30 alle 17.30 con pranzo preparato e offerto dai volontari della protezione civile e la presenza di numerose associazioni ed esperti cinofili che interverranno per i consigli sulla gestione dei vostri cuccioli (cibo, igiene, gioco). Presente anche lo stand della Protezione Civile e gli esperti veterinari pronti a elargire consigli e cure ai nostri amici a quattrozampe. Mentre esperti toelettatori faranno "barba e baffi e capelli" coi tagli di tendenza. "Il tema dell'evento è quello di avvicinare maggiormente il mondo dei bambini a quello altrettanto bello degli animali, due energie pure che si riconoscono entrambe colme di purezza, sensibilità e affetto vero - dice il presidente del Caop Ponte di Nona, Franco Pirina, che ha organizzato la manifestazione. - ma se è giusto amare tanto gli animali è giusto anche saperli rispettare, solo così da essi si potranno avere ancora più affetto e fedeltà eterna". A fine evento lancio di palloncini e premiazione con il direttore de Il Tempo, Gian Marco Chiocci, che consegnerà ai piccoli le medaglie d'oro del presidente del Caop Ponte di Nona.