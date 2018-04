Lancio di palloncini blu nel cielo di Ponte di Nona con la colonna sonora de "La storia infinita". E' terminata così la festa dell'amicizia tra cani e bambini, andata in scena domenica nel grande campo di calcio della Polisportiva Ponte di Nona. E' stata una giornata all'insegna delle dimostrazioni cinofile, prove di agility dei quattro zampe, sotto lo sguardo vigile del gruppo cinofilo di soccorso della Protezione civile, attrazioni, mostre, pure la caccia al tesoro tutta dedicata ai più piccoli, organizzata dall’Associazione AmiConiglio presente alla manifestazione, oltre ad una fila ininterrotta di stand degli istruttori di animali, utili dispensatori di consigli in tema, veterinari e altri esperti, che hanno incuriosito il pubblico di famiglie e residenti del quartiere alla periferia est, accanto alla guardie ambientali dell’associazione N.O.G.R.A. del distaccamento di Roma e di quello capitolino del N.O.A. Una giornata di sole romano impeccabile ha fatto ieri da cornice all’evento «Cani e Bambini-Istruzioni per l’uso», organizzato dal Caop (Coordinamento azioni operative) Ponte di Nona sotto la regia del suo presidente Franco Pirina, in prima linea nelle battaglie sociali sul territorio. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di avvicinare maggiormente il mondo dei bambini a quello degli animali. Per un giornata, il grande campo di calcio di via Raoul Follerau si è trasformato in una specie di fiera degli «amici dell’uomo». Su sfondo della colonna sonora de «Il Gladiatore» sono state premiate, tra gli altri, per il loro lavoro svolto sul campo, le associazioni e le varie aziende presenti alla kermesse, la Protezione Civile, Red House Radio, colonna sonora dell’evento, la Polisportiva Gdc–Ponte di Nona, che ha ospitato la manifestazione. Premiato anche il quotidiano Il Tempo e il suo direttore, Gian Marco Chiocci. Che, sulle note de «L’Ultimo dei Mohicani», ha consegnato riconoscimenti pure ai bimbi intervenuti: ad ognuno di loro è stato rilasciato un attestato–diploma personale di partecipazione all’evento e una medaglia. Conclusione fra l’entusiasmo con 500 palloncini blu targati Caop liberati in aria dai piccoli accanto alle mamme e papà.