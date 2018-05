Dopo quello in via del Tritone, a Roma è andato a fuoco un altro autobus del trasporto pubblico locale, questa volta in periferia, all'Infernetto. Intorno alle 13.40 in Via di Castel Porziano, all'altezza del civico 538 (zona Sud-Ovest di Roma, verso Ostia), ha preso fuoco un bus Atac di una linea scolastica, la 06. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata chiusa all'altezza di Via Canazei dagli agenti del X Gruppo "Mare". In questo video le operazioni di spegnimento nella strada chiusa al traffico.