Roma, nelle case Ater manca l'acqua. Via Tiburtina bloccata coi cassonetti

Nelle case Ater manca l'acqua, via Tiburtina bloccata coi cassonetti. Clamorosa protesta di 200 famiglie che vivono nelle case Ater di via Sante Bargellini 23 a Roma. "Da cinque giorni siamo senza acqua - hanno spiegato gli inquilini che hanno manifestato verso le sette di sera - abbiamo dovuto trascinare i cassonetti in mezzo alla via Tiburtina per farci ascoltare. Finalmente adesso ci hanno promesso che faranno i lavori che servono. Ma restare senz'acqua è un'odissea da non augurare nemmeno al peggior nemico".