"L’Università Campus Bio-Medico di Roma raddoppia i propri spazi"

L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia una delle sfide più importanti della propria storia: il raddoppio dei propri spazi destinati alla didattica, alla ricerca e all'assistenza medica. Uno sforzo che avrà un impatto positivo sulla cultura universitaria e la ricerca scientifica anche in termini di indotto e di benefici per il territorio, per il quale è stata aperta una procedura concorsuale che ha portato alla selezione di sette studi di architettura provenienti da tutto il mondo.

La Campus Bio-Medico Spa, Ente promotore dell'Ateneo, ha promosso un Workshop di presentazione del Concorso internazionale di progettazione del Masterplan dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, alla presenza dei sette studi internazionali di progettazione selezionati. L'evento ha avuto il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), il Ministero dello sviluppo economico (Mise), la Regione Lazio, Roma Capitale, l'ente regionale RomaNatura e Legambiente.