Campus Insieme, incontro di condivisione con la cittadinanza

Università Campus Bio-Medico si confronta con il territorio in vista del varo del piano di sviluppo. Un campus universitario immerso nel verde e al tempo stesso inserito nel tessuto urbano. Nuovi spazi per la didattica e la ricerca universitaria. Ambienti accoglienti e in grado di stimolare la creatività di studenti e ricercatori nonché di favorire le relazioni con la comunità. È con questi intenti che nasce il Piano di sviluppo 2015-2045 “più Campus” dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che ha promosso un concorso internazionale di architettura che ha coinvolto sette tra i maggiori studi di progettazione internazionali per la definizione del nuovo masterplan.