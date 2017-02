Il grande ritorno di Adriano Aragozzini: "Vi racconto tutto sul Festival"

"Ridatemi Sanremo prima che sia troppo tardi, io nell'89 l'ho fatto rinascere, voglio dargli una seconda giovinezza, voglio riportare la grande musica, i grandi cantanti all'Ariston". A parlare è il patron dei patron Adriano Aragozzini l'uomo che ha fatto diventare grandi Modugno, Tenco, Paoli, Patty Pravo, Peppino Di Capri, Renzo Arbore e Claudio Baglioni. L'uomo che ha fatto conoscere la musica italiana, ha reinventato il Festival, l'uomo che inseguito da Frank Sinatra ha rubato il cuore di Tina Turner ed ha cambiato per sempre le regole del gioco. Aragozzini reinventò Sanremo liberandolo dal playback, riportando orchestra e grandi nomi sul palco dell'Ariston. Con lui gli ascolti che schizzarono alle stelle: tre anni quelli dal 1989 al 1991 che rimarranno nella storia. L'ex patron del Festival è tornato più pimpante di prima e andrà dove il mondo lo ha conosciuto, a Sanremo. Lo farà anche per presentare il suo libro "Questa sera canto io", splendori miserie, passioni, tradimenti segreti e trasgressioni in 50 anni di canzone italiana