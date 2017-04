Al cinema dal 20 aprile : "Famiglia all'improvviso"

Milano (askanews) - Dal 20 aprile arriva nei cinema italiani "Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse", film francese che vede protagonista Omar Sy, diventato famoso per il suo ruolo in "Quasi amici".

Il film racconta di un uomo, di professione stuntman, che si ritrova all'improvviso a doversi occupare di una figlia che non sapeva neanche esistesse. E' il remake di un film messicano del 2013 ed è stato girato fra Londra e Parigi. La bambina, Gloria Colston, è al suo debutto al cinema mentre l'attrice che interpreta la madre è Clemence Poesy, la Fleur Delacour della saga di Harry Potter.