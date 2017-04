Capri, guasto alla funicolare nel venerdì santo: turisti a piedi

Roma, (askanews) - Passeggeri costretti a incamminarsi a piedi lungo il percorso che costeggia i binari a causa di un guasto alla funicolare di Capri, piena di persone nel venerdì santo. Lo storico trenino collega il porto con la famosa Piazzetta dell'isola.

Disagi e coincidenze saltate per le persone dirette al porto che non hanno fatto in tempo a imbarcarsi sugli aliscafi in partenza per Sorrento e Napoli. Il guasto si è verificato durante la corsa delle 7.45. Dopo circa venti minuti, i passeggeri dei due treni, che si trovavano a poca distanza dalle stazioni di arrivo, sono stati fatti scendere dai vagoni e, attraverso il percorso della linea ferrata, hanno raggiunto a piedi le rispettive destinazioni. Il servizio della funicolare poi è ripreso.