Crolla un altro ponte, a Cuneo schiacciata auto dei carabinieri

Fossano (askanews) - È successo ancora una volta: in Piemonte, nei pressi di Fossano, in provincia di Cuneo, dove è crollato un ponte di svincolo sulla strada statale 231 "di Santa Vittoria". Come si vede in questo video amatoriale, postato on line, è stata travolta un'auto dei carabinieri. Illesi i militari, che stavano effettuando un posto di blocco e che sono riusciti a mettersi in salvo dopo aver sentito degli scricchiolii.

Il presidente dell Anas, Gianni Vittorio Armani, ha istituito una commissione d'inchiesta interna mentre il ministero dei Trasporti ha immediatamente inviato sul posto degli ispettori.

La strada, ha comunicato l'Anas, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Nel marzo 2017 in un incidente analogo sull A14, fra Ancona sud e Loreto, nei pressi di Camerano, due coniugi di 60 e 54 anni persero la vita quando un cavalcavia sul quale erano in corso dei lavori di manutenzione, crollò schiacciando la Nissan Qashqai sulla quale viaggiavano.