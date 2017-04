Due panda giganti volano dalla Cina all'Olanda

Roma, (askanews) - Sono arrivati dalla Cina, destinazione Amsterdam, due panda giganti: è la prima volta che una coppia di panda giganti arriva nei Paesi Bassi dopo tre decenni.

La femmina, Wu Wen, "Nuvola potente", e il maschio, Xing Ya, ovvero "Stella elegante", hanno lasciato Chengdu, nel cuore della Cina dove si trova una delle più grosse riserve per i panda giganti, e sono arrivati nei Paesi Bassi dopo oltre 10 ore di volo.

Uno schermo gigante è stato allestito dalla compagnia Klm per poter assistere alla discesa dei due passeggeri speciali. I due panda sono stati poi trasferiti allo zoo di Rhenen, dove resteranno per i prossimi quindici anni per una esposizione nel parco dedicata all'Asia, per cui sono stati investiti dalle autorità olandesi circa 7 milioni di euro.

Secondo i media locali olandesi, il costo di soggiorno dei due panda si aggira intorno a un milione di euro ogni anno.

L'accordo tra Cina e Olanda è avvenuto in occasione della visita ufficiale del re Willem-Alexander e della regina Maxima a ottobre 2015 in Cina.