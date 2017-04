Ergastolano ricercato per mafia e omicidio, preso vicino Pistoia

Pistoia (askanews) - E' finita la latitanza di Concetto Bonaccorsi, 56 anni, detto " u carateddu", che è stato arrestato dalla polizia in un appartamento di una villa in località Massa e Cozzile in provincia di Pistoia. Il pregiudicato era irreperibile dal settembre 2016 quando, dopo avere beneficiato di un permesso premio di 3 giorni, non fece ritorno nel carcere di Secondigliano (Napoli) dove era detenuto.

Storico capo bastone della famiglia Cappello-Bonaccorsi, vanta un curriculum criminale di assoluto valore, annoverando pregiudizi penali per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, distruzione di cadavere, reati in materia di stupefacenti ed armi, rapine ed altro.