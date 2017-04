Francia, Macron punta sul lavoro negli ultimi giorni di campagna

Roma, (askanews) - Diventare il "candidato del lavoro", cercando di scrollarsi un po' di dosso la percezione di "enfant prodige" della politica espressione di un contesto di benessere e privilegi tipicamente borghese: è l'obiettivo di Emmanuel Macron nell'ultima settimana di campagna per il primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato centrista - dato nei sondaggi al 23% - è tallonato dalla candidata dell'estrema destra Marine Le Pen al 22% e dal candidato della sinistra radicale Jean-Luc Melenchon al 19,5%, entrambi più allettanti per molti elettori disoccupati o che vivono condizioni di disagio sociale.

A Rungis, immenso mercato generale in Val-de-Marne che serve la grande distribuzione di Parigi, l'ex ministro dell'Economia del governo socialista di Manuel Valls si è così fatto riprendere mentre - con il cappotto scuro e l'elegante foulard 'd'ordinanza' parigino - accarezza pomodori e asparagi parlando con i proprietari:

"Non vengo qui soltanto in campagna, ci sono venuto spesso e ci ho lavorato quando ero ministro, facendo delle cose...spiegare quel che faccio per aiutare ci lavora, chi assume, chi lavora la mattina presto o la sera tardi oppure durante la notte: quindi riduzione dei contributi, semplificazione, esonero delle ore supplementari sono tutte misure importanti per quelli che sono qua".

Il settore agroalimentare in Francia è storicamente uno dei più importanti ed è tuttora fondamentale per chiunque punti a vincere un'elezione: alle tradizionali rivendicazioni dei produttori si aggiungono ora le preoccupazioni per i prezzi da parte dei consumatori e di parte della filiera produttiva:

"E' per questo che fin da quest'estate mi sono impegnato a fare degli Stati generali dell'alimentazione: metteremo intorno a un tavolo produttori, trasformatori, distributori, artigiani per vedere filiera per filiera come viene condiviso il valore aggiunto e come si costruisce il prezzo".