Gentiloni: spero lavoratori confermino piano industriale Alitalia

Roma (askanews) - "Ringrazio tutti per questo sforzo certamente non facile di arrivare a un punto di incontro che mi auguro venga confermato dai lavoratori e voglio rivendicare l'impegno del governo che in questi mesi è stato, vi assicuro,

incessante: Alitalia è un'azienda privata, ma il governo non ha rispamiato gli sforzi per ottenere un piano industriale condiviso e mi auguro confermato nel referendum". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi per la firma del memorandum di intesa sul reddito di inclusione.